I Maneskin con la loro vittoria all’Eurovision Song Contest hanno conquistato tutto il mondo, tranne la Bielorussa, che in tv li ha etichettati come “pervertiti”, “degenerati”, “spazzatura che sa di AIDS” e pure “omosessuali”, come se quest’ultima cosa fosse un’offesa.

“Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia”.

A riportare questo spaccato di orrenda televisione (da denuncia, come le illazioni della stampa francese sul presunto uso di cocaina da parte di Damiano David, poi smentito da un test antidroga), è stato il profilo del partito politico +Europa, che ha così commentato:

“Sono da far accapponare la pelle le parole della tv Bielorussa CTV, filo Lukashenko, nei confronti dei vincitori dell’Eurovision Song Contest, gli italiani Maneskin. Parole pronunciate domenica, proprio mentre il mondo aveva gli occhi puntati su Minsk per l’intollerabile dirottamento del volo Ryanair che ha portato all’arresto del giornalista Protasevich. Un altro attacco al mondo libero e all’Europa che non possiamo tollerare. Ringraziamo L’Associazione Bielorussi in Italia @supolka.italia che ha diffuso questo video e che conferma ancora di più quale sia la parte giusta in cui stare“.