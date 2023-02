Maneskin, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Måneskin, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni del nuovo tour della band guidata da Damiano David.

Il Loud Kids Tour dei Måneskin torna in Europa e, in particolare, in Italia. Finalmente è partito l’attesissimo giro di concerti della band romana più famosa al mondo, con la data zero alla Vitifrigo Arena di Pesaro. Un live straordinario che arriva a distanza di diverse settimane dall’apparizione sanremese del gruppo con Tom Morello al seguito, e che dà il via alla leg europea di un tour che proseguirà fino a maggio, prima dei grandissimi appuntamenti estivi negli stadi. Scopriamo insieme quali canzoni sono state scelte dal gruppo per la scaletta di questi live.

I concerti dei Måneskin nel 2023

Il tour nei palazzetti del gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è iniziato, e come meglio non avrebbe potuto. Il live di Pesaro ha regalato a tantissimi fan emozioni uniche, grazie anche a una scaletta formata da molte canzoni del nuovo album e anche altri grandi successi.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti della band in Italia:

– 25 febbraio al PalaAlpitour di Torino

– 16 e 17 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 20 e 21 marzo al Nelson Mandela forum di Firenze

– 24 e 25 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

– 28 e 29 marzo al Palapartenope di Napoli

– 31 marzo al Palaflorio di Bari

– 3, 4 e 6 aprile, 5 maggio al Mediolanum Forum di Firenze

I concerti negli stadi sono invece in programma il 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

La scaletta dei concerti della band

Con un repertorio che sta crescendo di anno in anno, è ovviamente difficile poter dire con certezza quali saranno tutte le canzoni presentate dalla band in tutti i concerti. Probabilmente, infatti, varieranno almeno leggermente la scaletta nel corso dei vari concerti.

Intanto, per avere un’idea, scopriamo quale è stata la setlist presentata durante il live della Vitifrigo Arena:

– Don’t Wanna Sleep

– Gossip

– Zitti e buoni

– Own My Mind

– Supermodel

– Coraline

– Baby Said

– Bla Bla Bla

– In nome del padre

– Beggin’ (cover The Four Seasons)

– Timezone

– For Your Love

– Gasoline

– Torna a casa

– Vent’anni

– Amandoti (cover CCCP)

– I Wanna Be Your Slave

– La fine

– Feel

– Mark Chapman

– Mammamia

– Kool Kids

– The Loneliest

