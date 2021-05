Ieri sera dall’Ahoy Arena di Rotterdam è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. L’Italia facendo parte dei Big Five è di diritto in finale e quindi non si dovrà scontrare con tutti gli altri paesi fino a sabato, ma ieri sera è andata comunque in onda la prima esibizione dei Maneskin. Ovviamente non si tratta di un live, ma è l’esibizione registrata durante le prove di qualche giorno fa.

Zitti e Buoni continua a non essere il mio brano preferito della band, ma Damiano, Thomas, Ethan e Victoria sulle note di questo pezzo sono fenomenali. Già al Festival di Sanremo mi erano piaciuti parecchio, ma devo dire che in questa performance hanno dato il meglio di loro. Sarà il palco, o forse gli effetti scenici, ma nel complesso l’esibizione è molto superiore a quelle che abbiamo visto all’Ariston lo scorso marzo. E adesso non ci resta che sperare e incrociare le dita. Che San Marino ce la mandi buona!

L’esibizione dei Maneskin.

I Maneskin sulla loro partecipazione all’Eurovision.

“Come mai dopo la vittoria a Sanremo non abbiamo detto subito se saremmo stati all’Eurovision? Più che di esitazione si è trattata di emozione, abbiamo sempre pensato di portare “Zitti e Buoni” sul palco dell’Eurovision. Una possibilità one shot grandissima e non vogliamo sprecarla. – hanno dichiarato ad EuroFestivalNews – Il poter accedere di diritto alla finale è un’opportunità, se avessimo potuto, non avremmo scelto un’altra canzone, “Zitti e Buoni” ci rappresenta esattamente come siamo ora, pensiamo sia giusto portare questo brano per rappresentare l’Italia quest’anno”.