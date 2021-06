I Maneskin stanno diventando un vero fenomeno anche all’estero. La band di Zitti e Buoni in questi giorni è in tour promozionale in tutta Europa. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas in un programma olandese hanno spiegato come per loro sia importante comunicare anche attraverso il look.

“Per noi è importante la musica, ma anche il look, l’atteggiamento, il trucco, gli abiti. Il nostro messaggio è chiaro. Cerchiamo di dire ai giovani che è ok essere sé stessi, che è giusto sperimentare come meglio si crede. Se una cosa ti fa stare bene, allora è tutto ok. Dovremmo tutti essere a nostro agio nel poterci esprimere come meglio pensiamo”.

Victoria ha fatto presente che purtroppo in Italia c’è ancora tanto da fare per combattere l’omofobia.

“In Italia siamo un po’ indietro su queste tematiche. Ci sono ancora molte persone conservatrici. Però devo dire che tanti giovani artisti cercano di fare qualcosa. Questa è la normalità, noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Non dovrebbe nemmeno essere legale discriminare una persona per come veste o per chi ama. L’omofobia e tutte le discriminazioni non dovrebbero esistere. Ci riempie il cuore vedere tutti questi ragazzini qui fuori con le bandiere rainbow. Siamo davvero felici che esprimano loro stessi e siano felici“.

E che in Italia ci sia ancora tanto da fare è verissimo. Basta pensare che il DDL Zan è ostaggio in Senato di alcuni partiti che semplicemente non vogliono estendere i diritti a tutti i cittadini.

oggi è la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia e io vorrei ricordarla così. #LGBT #maneskin pic.twitter.com/lZM3oz5iPL — giorgia (@noccioline_) May 17, 2021

Maneskin, Victoria, Ethan, Thomas e Damiano parlano del successo internazionale.

“Quando siamo stati all’Eurovision non pensavamo sarebbe successo tutto questo. Prima ci conoscevano soltanto in Italia. Adesso viaggiamo per tutta l’Europa e abbiamo fan di tanti paesi. Per noi questa cosa è davvero incredibile. Ci cono così tante persone che ci apprezzano anche in questi paesi. Qua sotto c’è una folla immensa, nemmeno in Italia ne abbiamo vista una così, siamo tanto grati”.