I Maneskin stanno letteralmente conquistando tutto il mondo e se nel Regno Unito i loro pezzi schizzano in classifica ed oltre oceano pure Miley Cyrus è una loro fan, in Lettonia – non potendosi presumibilmente permettere di pagare gli originali per la pubblicità di una nota mozzarella – hanno deciso di arruolare quattro sosia.

Sì, avete proprio letto bene: quattro sosia vestiti, truccati e pettinati come i Maneskin. La foto sta facendo in queste ore il giro di Twitter: ecco da sinistra verso destra la versione lettone di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David e Ethan Torchio.

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana 🙂 (@escstan) June 21, 2021

Da notare il sottotitolo del cartellone pubblicitario con scritto “Tik labi ka Italija“, letteralmente “Buono come in Italia“. Pizza, mozzarella ed i sosia dei Maneskin per promuovere: è tutto così creepy da essere inquietante.

Letteralmente piangendo per i Maneskin tarocchi sopra la pubblicità della mozzarella tarocca — Chantal (@_dontbebad_) June 21, 2021

ma perché i maneskin sono diventati pure sponsor della mozzarella adesso pic.twitter.com/SlEzd2JnZU — ☯ ☯ ’ (@nigritha_) June 21, 2021

Maneskin, in Olanda una loro intervista pro DDL Zan

“In Italia siamo un po’ indietro su queste tematiche. Ci sono ancora molte persone conservatrici. Però devo dire che tanti giovani artisti cercano di fare qualcosa. Questa è la normalità, noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Non dovrebbe nemmeno essere legale discriminare una persona per come veste o per chi ama. L’omofobia e tutte le discriminazioni non dovrebbero esistere. Ci riempie il cuore vedere tutti questi ragazzini qui fuori con le bandiere rainbow. Siamo davvero felici che esprimano loro stessi e siano felici“.