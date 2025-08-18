Maneskin in crisi: crollo dei ricavi e separazioni artistiche

La band rock italiana Maneskin ha perso il primo posto nella classifica musicale italiana a causa di una separazione temporanea fra i membri Damiano David e Victoria De Angelis. Questo allontanamento ha colpito significativamente gli affari della band, riducendo drasticamente i ricavi della loro società, Maneskin Empire Srl.

Nel 2023, la società aveva raggiunto un fatturato di 18,663 milioni di euro, ma nel 2024 gli incassi sono crollati a 8,5 milioni, con una perdita di oltre 10 milioni di euro in un anno. Nonostante un taglio alle spese per i servizi e una riduzione del debito, il risultato finale è stato un utile di 423.507 euro, un terzo del guadagno dell’anno precedente. Anche le disponibilità liquide della società sono scese da 8,3 milioni a 2,04 milioni di euro.

Alessandro De Angelis, amministratore unico della società e padre di Victoria, ha spiegato che la diminuzione dei guadagni è stata causata dalla scarsa attività dal vivo. La società detiene i diritti di immagine e di pubblica esecuzione dei Maneskin e ha annunciato che il gruppo dovrebbe tornare in tour nell’ultimo trimestre del 2025, con un tour programmato nel 2026.

Nel frattempo, Damiano e Victoria hanno avviato carriere da solisti, creando ciascuno una propria società di gestione dei diritti musicali. Victoria ha ottenuto risultati migliori, con la sua società, Davic srl, che ha fatturato 1.842.997 euro e registrato un utile di 167.120 euro. La società di Damiano, Humans 23 srl, ha incassato 1.205.763 euro, realizzando solo 15.283 euro di profitto, dieci volte meno rispetto a Victoria.