I Maneskin hanno annunciato un concerto a sorpresa a Londra: dove si esibirà la band romana più famosa al mondo.

Successo inarrestabile per i Maneskin. E non solo in Italia. La band lanciata da X Factor si sta godendo i frutti del nuovo singolo Mammamia, accompagnato da un video splatter che ha già conquistato tutti i loro fan. Ma in un atto di grande ‘generosità’ Damiano e gli altri hanno annunciato a sorpresa un grande evento gratuito, un concerto che avrà luogo già questa sera, 20 ottobre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Maneskin

Maneskin in concerto gratuito a Londra

La band ha ormai confermato la propria vocazione internazionale. Pur rimanendo orgogliosamente italiani, sono sempre più proiettati a raggiungere il successo a livello mondiale. Non a casa il loro nuovo singolo è in lingua inglese. E non a caso il concerto gratuito di questa sera, come riferito da NME, si terrà a Londra, alla O2 Academy Islington. Un’anticipazione di quanto avverrà dal prossimo mese di febbraio, quando il gruppo capitanato da Damiano e Victoria sarà protagonista di un grande tour internazionale.

Le date dei concerti dei Maneskin

In attesa di lanciare il nuovo album, che ancora è privo di una data ufficiale, il gruppo vincitore dell’ultimo Eurovision si sta dedicando alla promozione della propria attività a livello internaioznale. Nei prossimi mesi saranno anche per questo protagonisti di un lungo tour europeo:

– 6 febbraio 2022 alla O2 Acaademy Brixton di Londra

– 10 febbraio al Forest National di Bruxelles

– 12 febbraio al Rockhal di Lussemburgo

– 15 ebbraio al Towar Hall di Varsavia

– 19 febbraio allo Stadthalle di Vienna

– 21 febbraio a Le Zenith di Parigi

– 24 febbraio alll’Halle 622 di Zurigo

– 26 febbraio al Verti Music Hall di Berlino

– 28 febbraio al Mala Sportovini Hala di Praga

– 1° marzo al Barba Negra di Budapest

– 3 marzo all’AFAS Live di Amsterdam

– 7 marzo allo Stereo Plaza di Kiev

– 9 marzo allo Stadium Love di Mosca

– 11 marzo alla Tinkoff Arena di San Pietroburgo

– 13 marzo al Saku Suurhall di Tallin

– 14 marzo all’Arena Riga di Riga

Di seguito il video di Mammamia: