Ci siamo, manca meno di una settimana all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2021. La 65ª edizione del concorso si terrà presso l’Ahoy Rotterdam a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio 2021 e andrà in onda anche su Rai Uno. Stamani i Maneskin sono saliti sul palco dello show e hanno fatto la loro prima prova con il pezzo Zitti e Buoni.

Basta fare un giro sui social e sotto ai video caricati su YouTube per rendersi conto che la performance della band italiana è piaciuta parecchio ai fan dell’Eurovision. Non solo i telespettatori del concorso, la prova dei Maneskin è stata gradita anche gli scommettitori, che oggi hanno aggiustato le loro previsioni. Secondo i bookmakers al primo posto potrebbe esserci la Francia, con Barbara Pravi, in gara con il brano “Voilà”. Il secondo posto potrebbe andare a Destiny, da Malta, con la sua “Je me casse”. E sul terzo gradino del podio potrebbero esserci proprio i vincitori di Sanremo, davanti allo svizzero Gjon’s Tears e la bulgara Victoria.

Un terzo posto sarebbe più che dignitoso, ma speriamo che gli scommettitori siano stati pessimisti. Perché è ora che l’Italia torni a trionfare all’Eurovision (l’ultima volta è stata nel 1990 con Toto Cutugno).

Maneskin, Zitti e Buoni: le prime prove all’Eurovision.

Qua lo dico e qua lo nego, e non lo dico per patriottismo: CAVALLO NERO#escita #eurovisionpic.twitter.com/wo2sKzb5Ab — (@feidieg) May 13, 2021

Ecco le prime prove dei #Maneskin a #EurovisionSongContest. Le seconde prove si terranno il 15 maggio tra le 10:30 e le 10:50 #Esc2021 #Escita https://t.co/j48nkCI1VG — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 13, 2021

I Maneskin e l’Eurovision.

“L’Eurovision ci è sempre sembrato un grande evento, ma prima della vittoria al Festival di Sanremo non avevamo mai davvero pensato di avere questa opportunità e ora confrontarci con il pubblico internazionale ci rende molto felici. Non vediamo l’ora di esibirci sul palco con il privilegio di avere anche un pubblico in presenza.

Ci è capitato di seguirlo durante il corso degli anni. Ci siamo poi andati a vedere delle performance passate, abbiamo scoperto i Lordi, fantastici, che hanno vinto nel 2006 ed era la prima volta che accadeva ad una band con un pezzo hard rock”.