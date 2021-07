Maneskin, I Wanna Be Your Slave: il video ufficiale del nuovo singolo del gruppo romano dopo il successo all’Eurovision.

Il brano dei record dei Maneskin adesso ha anche un video. La band ha pubblicato la clip ufficiale di I Wanna Be Your Slave, una canzone diventata virale sui social e sulle piattaforme streaming già nei giorni successivi alla vittoria dell’Eurovision 2021 con Zitti e buoni. Un video di grande impatto, che punta a rovesciare ogni tabù e sfidare ogni pregiudizio.

Maneskin: il video di I Wanna Be Your Slave

Il video mette in scena l’intero immaginario dei Maneskin, con tutti e quattro i componenti del gruppo inseriti in uno scenario che trasuda allusioni alla sessualità senza alcun confine o barriera. D’altronde, la loro essenza gender fluid è stata più volte rilanciata dagli stessi artisti in interviste e interventi pubblici.

Maneskin

Girata con un ampio uso di fisheye, la clip catapulta gli spettatori in un loop che ci travolge con ogni desiderio proibito, narrato attraverso immagini in costante movimento, rotanti e inarrestabili. Una clip audace come nel loro spirito, composto da tutto ciò che rende gli esseri umani speciali: l’imperfezione, i peccati, la redenzione. Di seguito il video ufficiale:

Il significato di I Wanna Be Your Slave

Parlando di questo pezzo, la band ha raccontato: “Parla sì di sesso e di come possa essere anche varia e disparata la sua interpretazione. Abbiamo voluto rappresentare svariate scene che nell’immaginario comune possono risultare comunque strane o disturbanti, proprio per mostrare che nella vita di molte persone sono la normalità malgrado ci siano ancora molti tabù e diversi stigmi“.

Victoria ha quindi aggiunto che se tutti fossero aperti e non ci fosse alcuno stigma non ci sarebbe nemmeno la necessità di parlarne. Le cose invece non stanno così, specialmente in Italia, e per questo motivo loro continuano a lottare per provare a ispirare le nuove generazioni. Perché anche un piccolo gesto, in grado di fare una minima differenza, può aiutare la società a progredire.