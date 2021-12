Continua il successo dei Maneskin in tutto il mondo: la loro I Wanna Be Your Slave entra in top 50 nella classifica di NME.

Non si ferma l’ascesa dei Maneskin a livello mondiale. La band lanciata da X Factor e protagonista della Finale del talent nel 2021 ha raggiunto un altro traguardo importantissimo: è entrata in una prestigiosa classifica, quella delle migliori canzoni dell’anno secondo una rivista tra le più influenti al mondo a livello musicale. In particolare è la loro I Wanna Be Your Slave ad aver conqusitato la critica americana, raggiungendo la top 50 delle migliori canzoni dell’anno secondo NME. Un traguardo eccezionale che rende onore all’exploit di un gruppo pronto a far parlare ancora a lungo.

Maneskin

Maneskin: I Wanna Be Your Slave in top 50 NME

Mentre si moltiplicano gli annunci di partecipazioni e festival prestigiosi in tutto il mondo, Damiano e compagni possono festeggiare per un altro traguardo straordinario. La loro I Wanna Be Your Slave è stata inserita dalla rivista NME al 37esimo posto delle canzoni più belle dell’anno, con questa motivaizone: “I Maneskin sono entrati nel 2021 in relativa oscurità, prima che il loro glam rock sessuato e disinvolto prendesse d’assalto l’Eurovision (…) ma la vera fama è arrivata dopo, dimostrando che sono molto più di un espediente Eurotrash, e I Wanna Be Your Slave ha dimostrato la loro vera vittoria“. Di seguito il video ufficiale:

Chosen da record in streaming

Intanto a registrare numeri da urlo è il primo EP del gruppo, Chosen, pubblicato subito dopo la fine della loro aventura a X Factor. Il disco che conteneva la loro più grande hit, Beggin’, ha da poco superato infatti il miliardo di stream in tutto il mondo (forte degli oltre 800 milioni solo del singolo trainante). L’ennesima conferma di quanto i Maneskin abbiano avuto grazie all’Eurovision la forza di far riscoprire tutto il loro percorso e di essere apprezzati per tutto ciò che sono, e non solo per una canzone.