I Maneskin hanno trionfato a Sanremo, i giornalisti stranieri che si trovano a Rotterdam sono pazzi di loro e a quanto pare hanno fatto innamorare anche i conduttori norvegesi. Durante uno show norvegese che si sta occupando dell’Eurovision è andata in onda la performance della band italiana e i commenti dei presenti in studio sono stati entusiastici.

Ingeborg ha dato un bel ’12’ (il massimo dei voti) ai Maneskin e ha detto che sono i suoi preferiti all’Eurovision 2021: “Sono una signora di una certa età e dovrei moderare le parole. Ma avete visto la bassista danese? Mio dio è così sensuale. Poi è tutto così duro e crudo, mi piace. Sono pazzeschi. Vorrei avere 17 anni per unirmi alla festa. Nulla nella gara di quest’anno mi ha colpito come loro“.

Le dichiarazioni più forti sono arrivate da uno dei due uomini in studio, Stian: “Posso dire qualcosa di controverso? Sapete come mi sento nel vedere la loro esibizione? Vorrei avere tutta la band nella mia stanza d’hotel e fare un’ammucchiata. Tutto il gruppo ovviamente. Prendo tutti. Perch* semmai andrò con un uomo sarà quel bel cantante italiano“.

E anche Kevin ha dichiarato di essere pazzo dei Maneskin: “Non sono proprio un ragazzo da hard rock, però loro sono bravissimi e mi lascio trasportare. Tutto ciò che li riguarda mi piace tantissimo. Questo è il ragazzo che sarei voluto essere io a 17 anni. Lui è maschile, femminile, grezzo, ma anche sofisticato. Si trucca, è fashion, è super cool. Li guardo e mi viene da alzarmi in piedi. Ma poi la lingua italiana…e quella canzone! L’italiano rende quel pezzo ancora più piccante. Non avrei mai pensato di innamorarmi così tanto di un pezzo rock e questi ragazzi hanno fatto il miracolo“.

Insomma, con la Norvegia è fatta, sono nostri. Il duro lavoro sarà riuscire a strappare 12 punti a chi sappiamo noi…

