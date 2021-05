Niente, i francesi non mollano, ieri sera su Twitter le prime accuse a Damiano e adesso anche un giornale parigino ha attaccato i Maneskin con parole diffamatorie.

“L’Italia vince l’Eurovision 2021! Primi nella classifica degli scommettitori per diversi giorni, i membri del gruppo Måneskin sono riusciti a convincere il pubblico del grande Eurovision Song Contest. Hanno vinto questo sabato sera a Rotterdam e hanno svegliato il pubblico dello stadio Ahoy con il brano rock “Zitti E Buoni” prima di un finale esplosivo con effetti pirotecnici. La formazione si è distinta con 524 punti, regalando la vittoria all’Italia, che non si distingueva nella competizione da 31 anni. Sono seguiti da vicino dalla francese Barbara Pravi. Ha concluso al secondo posto con 499 punti.⁣

Ma subito dopo l’annuncio della vittoria è sorta una polemica. Mentre i risultati arrivavano paese dopo paese – un noto rituale dell’Eurovision Song Contest – Damiano David, il cantante del gruppo italiano Måneskin, aspettava … apparentemente prendendo della cocaina su un angolo del tavolo. Sulle immagini trasmesse in diretta televisiva e che ora circolano sui social, si vede chiaramente il futuro vincitore inclinare la testa e compiere un movimento molto significativo. Il batterista del gruppo Ethan Torchio sembra accorgersi della presenza della telecamera e lo avverte con un gesto del gomito. Troppo tardi per evitare lo scandalo. Il cantante del gruppo Måneskin ha negato i fatti, evocando un bicchiere caduto. Secondo il nostro reporter in loco a Rotterdam, gli italiani hanno accettato di essere testati per fugare ogni dubbio, e lo saranno“.

Et la France ne va pas faire de réclamation car personne n’a envie de gagner dans de telles conditions… Les organisateurs de l’ #Eurovision vont réfléchir pr l’année prochaine à d’éventuels nouveaux critères dans le règlement @ParisMatch — Mariana Grépinet (@MarianaGrepinet) May 23, 2021

Grosse tension à #Eurovision avec l image du rail de coke d un membre de l’équipe italienne… les organisateurs sont en discussion pour savoir que faire @ParisMatch — Mariana Grépinet (@MarianaGrepinet) May 22, 2021

Selvaggia Lucarelli e Simona Ventura contro l’articolo del Paris Match sui Maneskin.

Super Simo e Selvaggia Lucarelli sperano che la Sony e i Maneskin denuncino il Paris Match.

DENUNCIA IMMEDIATA https://t.co/upWETxmNeF — Simona Ventura (@Simo_Ventura) May 23, 2021

“È tanto incredibile quanto grave che Paris Match Magazine scriva che i Maneskin ieri sera hanno assunto sostanze. Incredibile perché solo un idiota potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. Grave perché la vittoria di 4 ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Spero che la Sony e Damiano vi denuncino. Ah. Siete fuori di testa”.