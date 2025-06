Maneskin: fatturato 2023 e polemiche sulle sovvenzioni

I Maneskin, il celebre gruppo musicale italiano, hanno registrato un fatturato di 18,6 milioni di euro nel 2023, con un utile netto di 1,4 milioni. Questi dati, resi noti dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, evidenziano il notevole successo commerciale della band, che ha conquistato sia il mercato nazionale che internazionale. Tuttavia, Alessi ha avvertito di potenziali difficoltà per il 2024, principalmente legate alla carriera da solista del frontman, Damiano David. Nonostante l’album di debutto da solista di David abbia ottenuto consensi, il suo andamento potrebbe influenzare negativamente le finanze del gruppo.

Inoltre, i Maneskin hanno ricevuto sovvenzioni pubbliche di 37.319 euro durante la pandemia, di cui 17.524 euro per sostenere le loro attività. Questi aiuti, considerati legittimi ma controversi, hanno riaperto il dibattito sull’equità nella distribuzione dei fondi pubblici. Molti si sono chiesti come mai un gruppo di successo come i Maneskin avesse bisogno di tali stanziamenti economici.

Alessi ha anche confrontato la situazione dei Maneskin con quella di altri artisti, come Chiara Ferragni, che ha ricevuto contributi significativi per le sue attività. Questi episodi sollevano interrogativi sulla trasparenza e la giustificatezza dei supporti pubblici nel settore musicale, mettendo in evidenza le dinamiche complesse tra arte e sostegno governativo.

