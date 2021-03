Una foto pubblicata dai Maneskin è stata censurata da Instagram perché “il post non rispetta le nostre linee guida della community” e ancora “abbiamo rimosso il contenuto perché viola le nostre linee guida della community in materia di nud0 e atti sessuali […] diversi gruppi di pubblico potrebbero essere sensibili“.

Qual è la foto incriminata?

Quella che il gruppo ha condiviso subito dopo l’esibizione della serata finale e che vede Damiano intento a strizzarsi ciò che probabilmente non avrebbe dovuto strizzare per non indispettire le linee guida di Instagram, sempre molto rigide e pudiche.

Instagram, ecco la foto dei Maneskin che è stata censurata

Da qui inizia tutto Codice 16

Numero fisso: 894.001

SMS: 475.475.1#Sanremo2021 pic.twitter.com/GX9b9BknyH — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 6, 2021

Instagram, infatti, quando si tratta di censurare qualcosa non guarda in faccia nessuno ed anche se hai la spunta blu rimuove ugualmente il post. E’ successo un paio di settimane fa anche al modello e tiktoker Noah Beck che aveva pubblicato sul proprio profilo gli scatti realizzati per la campagna d’intimo Calvin Klein.

Poco male perché la foto dei Maneskin con Damiano nel clou dell’euforia per aver portato a casa una bellissima performance di Zitti e Buoni, è tutt’ora online nel loro profilo Twitter.