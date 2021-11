Mtv Ema 2021, tutti i vincitori: dai Maneskin nella categoria Best Rock a tutti gli altri premiati nel corso della serata.

Nessuno come i Maneskin in Italia. Nessuno. La band romana in questo magico 2021 che gli ha portato onori e gloria in tutto il mondo, hanno sbancato anche agli Mtv Ema 2021, gli Europe Music Award, uno dei principali premi musicali internazionali e finora una chimera per gli artisti italiani. Nessuno era riuscito infatti a vincere in una categoria internazionale di primo piano. Damiano e compagni ce l’hanno fatta nella categoria Best Rock, superando mostri sacri come i Coldplay, gli Imagine Dragons i Kings of Leon e i Foo Fighters. E adesso ai sogni non c’è più limite. Ma non sono stati gli unici trionfatori di una serata memorabile. Ecco la lista completa dei vincitori degli Mtv Ema 2021.

Mtv Ema 2021: il trionfo dei Maneskin

Tra i grandi protagonsiti della serata della Laszlo Papp Sports Arena di Budapest ci sono stati anche i Maneskin. La band ha vinto nella categoria Best Rock, la stessa che ha già visto in passato trionfare band del calibro di Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, White Stripes, Killers, Green Day e anche lo stesso gruppo di Chris Martin. Leggende cui oggi si aggiungono i nostri straordinari ragazzi.

Una soddisfazione enorme, sottolineata anche da Damiano e compagni, come riferito dall’Ansa: “A chi diceva che non ce l’avremmo fatta con la musica… vi sbagliavate“. I ragazzi hanno quindi aggiunto, ricevendo il premio: “Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Siamo sempre schierati da quella parte, sia sul palco che nella vita privata“. Di seguito il post con il premio:

Non solo i Maneskin: tutti gli altri vincitori