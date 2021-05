Secondo le agenzie di scommesse i Maneskin, rappresentanti dell’Italia, sono favoriti per la vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2021.

Sta per tornare l’Eurovision Song Contest. Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia, il Festival della musica europea sta per regalare ai fan nuove emozioni. E si riparte da dove ci si era fermati: con l’Italia in pole position per la vittoria finale. Due anni fa, nell’ultima edizione andata realmente in scena, un nostro rappresentante, Mahmood, aveva sfiorato il trionfo, beffato sul finale dal cantante olandese Duncan Laurence. Quest’anno, a portare in alto il vessillo italiano ci sono i Maneskin. Una band giovane, fresca, rock, che per i bookmaker ha tutte le carte in regola per riportare la manifestazione nel nostro paese.

Eurovision 2021: Maneskin favoriti

A Rotterdam sono in molti a credere che l’Italia, con i Maneskin, potrà far bene, anzi benissimo (semicit). Combinando i dati dei bookmaker per questa edizione con i punteggi delle recensioni lasciate dai viaggiatori su Booking.com a partire da maggio 2019, in cima alla classifica finirebbero proprio i ragazzi romani con la loro Zitti e buoni, seguiti da Grecia, Malta, Croazia e Francia.

Maneskin

Un dato interessante, che fa comprendere quanto la nostra musica sia tornata ad essere stimata in tutto il mondo, complice l’exploit di artisti come Mahmood, appunto, e anche del gruppo guidato da Damiano David.

I Maneskin puntano alla vittoria

Tra musica e turismo, l’Italia resta una delle mete preferite per i siti di scommesse e le agenzie di viaggi. Stando a quanto riportato dalle ricerche, l’Italia è il paese che ha riscosso più successo tra i sei che non hanno vinto nell’ultimo decennio. Anche per questo in molti sarebbero contenti di poter festeggiare nel 2022 un ritorno dell’Eurovision alla normalità in una delle nostre splendide città. Sarebbe la ciliegina sulla torta, dopo anni di attesa. Un motivo in più per gridare: forza Maneskin! Di seguito il video delle loro prime prove: