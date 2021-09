I Maneskin, impegnati in Russia per alcuni eventi promozionali, ha raccontato qual è stato il loro vero grande successo.

I Maneskin continuano a raccogliere consensi e grande successo in tutto il mondo. Non c’è artista o gruppo italiano che negli ultimi anni sia riuscito a diventare così famoso e amato anche all’estero. Ma non è questa la soddisfazione più grande che i quattro ragazzi romani si sono tolti in questi mesi. Impegnati in Russia per alcuni eventi promozionali, hanno nell’occasione avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni che sono rimbalzate con grande forza anche in Italia. Ecco cosa hanno rivelato.

Maneskin e il rock in Italia

A parlare è stata in particolare Victoria. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la bassista, in occasione del bagno di folla ricevuto a Mosca, ha svelato qual è stata la più grande soddisfazione ottenuta fin qui: “Riuscire a fare questo tipo di musica, soprattutto in Italia, è sempre stata una sfida. Non è il genere di musica più apprezzato“. Il riferimento è al rock, genere spesso osteggiato in certi ambienti nel nostro paese.

“Tutti ci hanno sempre detto di smettere, di fare cose più mainstream, più pop“, ha continuato Victoria: “Ma abbiamo cercato di darci forza a vicenda e lottare a continuare a fare questa cosa“. E il risultato è stato riuscire a far tornare il rock di moda, ascoltato anche in radio. Questo è, secondo la bassista, il loro più grande successo. E per questo proseguiranno su questa strada anche in futuro.

Maneskin, altri premi in arrivo?

In attesa di lanciare il loro nuovo album, che probabilmente sarà l’atteso Volume 2 di Teatro d’Ira, i Maneskin continuano a macinare successi anche all’estero dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest. Negli scorsi giorni la RIAA ha assegnato alla loro cover di Beggin’ un disco d’oro americano, un risultato straordinario. E chissà che non possa essere il viatico per nuovi successi e premi anche Oltreoceano.

