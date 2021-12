Brit Awards 2022, le nomination: in lizza anche i Maneskin con ben due candidature importantissime.

I Maneskin non si fermano più e sul finire di questo 2021 piazzano un’altra grande zampata. Dopo aver conquistato Sanremo, l’Eurovision, MTV EMAs e nomination agli American Music Award, sono entrati anche nel programma dei Brit Awards 2022. La band romana capitanata da Damiano David ha conquistato due nomination nell’ambito dei premi musicali più importanti del Regno Unito, riconosciuti dalla British Phonographic Industry. Un premio che arriva a distanza di poche settimane dalla ‘mezza delusione’ dei Grammy Award, che hanno invece ‘snobbato’ i nostri ragazzi.

Maneskin in nomination ai Brit Awards 2022

Grazie anche al successo straordinario figlio dlela vittoria all’Eurovision Song Contest con Zitti e buoni, i ragazzi lanciati da X Factor anno ottenuto non una ma ben due candidature ai Brit Awards. Una delle due nomination e nella categoria Gruppo internazionale dell’anno, l’altra è per la Miglior canzone internazionale dell’anno, merito di I Wanna Be Your Slave. La cerimonia di consegna si terrà l’8 febbraio 2022 all’O2 Arena di Londra.

Per conqusitare il premio per la miglior band dell’anno dovranno superare la concorrenza di BTS, Silk Sonic, War On Drugs e degli storici Abba. Molto difficile riuscire in quest’impresa, ma dopo aver superato Foo Fighters, Coldplay e tanti altri agli EMAs nulla è impossibile. La canzone dell’anno se la vedrà invece con Happier Than Ever di Billie Eilish, Kiss Me More di Doja Cat e SZA, Stay di Kid Laroi e Justin Bieber, Good 4 U di Olivia Rodrigo e Save Your Tears di The Weeknd.

Non solo i Maneskin: le altre nomination ai Brit Awards 2022

Sono tanti i grandi artisti in lizza per i premi più importanti del Regno Unito. Con quattro candidature a testa dominano su tutti Adele, Ed Sheeran, Dave e Little Simz. Sheeran e Dave se la vedranno per le categorie principali, come quella di Album dell’anno, Artista dell’anno e Canzone dell’anno.