Maneskin, Damiano mostra brutta ferita al volto: fan preoccupati

Damiano dei Maneskin mostra ai suoi fan una brutta ferita al volto: i suoi fan sono preoccupati e lui spiega il tutto con uno scatto.

Il frontman della rock-band dei Maneskin ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostrava un’inspiegabile ferita sul volto. I fan di Damiano David hanno sin da subito mostrato preoccupazione per quanto svelato dal ventiquattrenne romano, fin quando “l’Icaro” dei nostri giorni ha deciso di svelare la causa dell’accaduto con un’ulteriore pubblicazione.

Maneskin, Damiano mostra una brutta ferita al volto: fan preoccupati – FOTO

Quello a cui si riferisce il frontman dei Maneskin, nella prima immagine condivisa nelle sue due consecutive IG stories – lo scorso 12 febbraio – descrivendola in didascalia come: “arte“, in realtà non sarebbe altro che l’inattesa creazione del suo caro amico felino Ziggy Stardust. Identificato da @ykaar come l’artista del graffio insanguinato apparso nell’istantanea.

L’amato gatto dell’artista, dal pelo bianco e dagli occhi di colore diverso in grado di rievocare – così come il suo nome – la figura di David Bowie, era stato precedentemente recuperato e tratto in salvo dall’Oasi felina di Pianoro. E infine adottato, di comune accordo, da Damiano e dalla sua compagna, l’attivista e scrittrice Giorgia Soleri. L’allora Mattia, poi ribattezzato Ziggy dalla coppia Damiano-Giorgia, è stato salvato dai volontari del rifugio in Emilia-Romagna dopo essere stato vittima di atroci maltrattamenti in passato.

Ora il felino, che ha fortunatamente potuto cambiare vita essendo stato accolto in una famiglia numerosa e brillante, sembra condividere con entusiasmo ciascuna delle avventure quotidiane del suo padroncino, sin dal suo arrivo nell’agosto del 2022. E talvolta – proprio come in questo caso particolare – divenendone l’assoluto protagonista.

Lo “spericolato” e creativo Ziggy Stardust, dall’omonima canzone di Bowie, adorerebbe inoltre trascorrere il suo tempo libero anche in compagni degli altri due meravigliosi felini di casa. Ossia: gli altrettanto adorabili Legolas e Bidet.

Soltanto a metà di ottobre 2022, Ziggy sarebbe divenuto ancora più celebre in rete grazie a una performance – sempre condivisa tramite Instagram dal frontman – in cui lui e il suo micio bianco si cimentavano insieme a cantare uno degli ultimi del gruppo rock, quale: “The Loneliest“. Il video di Damiano al fianco del suo “Duca Bianco” aveva avuto sin da subito un grande successo: tanto per il ritmo della clip quanto per la dolcezza delle attenzioni dell’artista musicale nei confronti del suo inseparabile Ziggy.