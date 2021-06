L’Eurovision ha regalato ai Maneskin un’ondata di popolarità immensa. La band italiana è ai vertici delle classifiche di tutta Europa e in questo momento i ragazzi sono in tour promozionale all’estero. Ieri sera i Maneskin si trovavano in Polonia, dove la vita per le persone LGBT è davvero difficile e per questo Damiano ha pensato di fare un gesto importante. Il leader del gruppo alla fine dell’esibizione di I Wanna Be Your Slave ha baciato in bocca Thomas.

Dopo il bacio Damiano ha anche fatto un discorso contro la discriminazione per la comunità LGBT: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso baciare in questo modo senza aver alcun tipo di paura. E pensiamo anche che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi cavolo vogliono. Grazie Polonia e ricordate che l’amore non è mai sbagliato“.

Un piccolo gesto e un discorso semplice, ma che in un paese come la Polonia (in cui ci sono le ‘free LGBT zone’) valgono moltissimo.

Maneskin, l’esibizione e il bacio in diretta sulla tv polacca al Polsat SuperHit Festiwal 2021.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021

L’hanno fatto in Polonia, dove c’è chi crea delle ‘zone libere da persone #LGBT’, il bacio tra Damiano e Thomas è un messaggio potente.

Grazie @thisismaneskin! ❤️🌈 #Pride https://t.co/9uw7muNHaW — radio_zek (@radio_zek) June 26, 2021

To everyone outside Poland: Damiano and Thomas from Maneskin kissed in one of the most homophobic countries in Europe on live TV… #POLSATSUPERHITFESTIWAL #maneskin pic.twitter.com/IzIBhpEFPk — ×Paulina× (@s29_paulina) June 26, 2021

Damiano ‘non mi infastidisce il fatto che molti pensano sia gay’.

“Sì, mi piacciono le donne. Ho avuto storie anche con ragazze più grandi. Il fatto che molti pensano che sia omosessuale? Non mi dà fastidio se qualcuno pensa che sono gay. Perché mai dovrebbe? Dovrei essere arrabbiato? No, che ognuno pensi quello che vuole”.