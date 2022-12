Maneskin con Tom Morello: il significato di Gossip

Måneskin con Tom Morello, Gossip: i dettagli sul testo e il significato del nuovo singolo della band romana con lo storico chitarrista dei Rage Against the Machine.

Da una leggenda del rock a un’altra. I Måneskin non arrestano la loro crescita e continuano a imporsi nel mondo del rock internazionale. Dopo aver lavorato, negli scorsi mesi, con un mostro sacro come Iggy Pop, per il loro primo singolo del 2023 hanno potuto unire le forze con un’altra icona, stavolta degli anni Novanta e Duemila: Tom Morello, il chitarrista storico di Rage Against the Machine e Audioslave. Il risultato? Gossip, il nuovo estratto dall’album Rush. Andiamo a scoprire i dettagli e il possibile significato della canzone.

I Måneskin lavorano con Tom Morello nel nuovo singolo

Se qualcuno aveva pensato che il lavoro sulle chitarre nel loro ultimo brano, l’autunnale The Loneliest, ci fosse un sentore di Tom Morello, forse sarà stato buon profeta. A pochi mesi di distanza dal brano pubblicato poco prima di Halloween, è in arrivo Gossip, una canzone che vede collaborare per la prima volta proprio la band italiana di Damiano e Victoria con il leggendario guitar hero dei Rage Against the Machine, uno dei più rivoluzionari eroi delle sei corde degli anni Novanta.

Maneskin

La nuova canzone è in arrivo il 13 gennaio 2023, una settimana prima rispetto a Rush, il nuovo disco della band romana. Un lavoro che, stando all’account Twitter Maneskin News dovrebbe contenere diciassette canzoni, tra cui The Loneliest, Mammamia, Gasoline, Kool Kids e anche un brano in italiano, Il dono della vita.

Il significato di Gossip

Manca ancora molto alla pubblicazione del nuovo brano della band romana, quindi non conosciamo ancora il testo né altri dettagli sul significato di questo attesissimo singolo. Una canzone che conferma quanto, soprattutto all’estero, ci siano meno snobismi nei confronti di un gruppo che, piaccia o meno, sta riportando un tipo di rock, seppur estremamente contemporaneo e “mainstream”, ai vertici delle classifiche internazionali.

Se due personaggi come Iggy Pop e Tom Morello, non proprio due degli artisti più ‘svenduti’ nella storia, hanno accettato di dare fiducia ai quattro ragazzi italiani, appoggiando così la loro crescita, un motivo ci sarà.