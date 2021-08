I Maneskin hanno pubblicato una misteriosa videochiamata con Iggy Pop: che sia in arrivo una collaborazione con l’Iguana?

C’è fermento nell’aria dei Maneskin. Nel pomeriggio del 2 agosto la band romana ha pubblicato sui social un indizio che farebbe supporre una straordinaria collaborazione in arrivo. Attraverso il congedo di una videochiamata, Damiano e soci hanno fatto sapere a tutti i loro fan di essere in contatto con una leggenda vivente del rock e della musica: Iggy Pop. Una clip simpatica ma che ha acceso sogni e speranze in tutti i fan della band guidata da Damiano e Victoria.

Maneskin e Iggy Pop insieme?

La clip è molto breve e molto semplice. Si tratta del congedo da una videochiamata che ha avuto per protagonisti i Maneskin al completo e il grande Iggy. L’Iguana ex Stooge ha salutato tutti con un italianissimo “ciao“, mentre nella caption la band ha invitato tutti a tenere gli occhi aperti su quanto sta accadendo, perché presto ci sarà Iggy Pop.

Maneskin e Iggy Pop

Che stia in arrivo una collaborazione internazionale per il gruppo rivelazione di X Factor 2017? Tutto farebbe supporre di sì. E adesso si sprecano le ipotesi, anche tra i loro fan. Qualcuno suppone che possa esserci in ballo un featuring, cosa più probabile, qualcun altro tira invece in ballo una data: 9 luglio 2022. Ti dice niente?

Maneskin al Circo Massimo: ci sarà Iggy Pop?

Dopo aver conquistato il mondo prima con Zitti e buoni, poi con I Wanna Be Your Slave, un chiaro richiamo alla mitica I Wanna Be Your Dog degli Stooges. D’altronde, Damiano è sempre stato notoriamente un fan dell’Iguana. E allora perché non sognare? Perché non pensare a una collaborazione in arrivo, e magari, chissà, anche a un’ospitata improvvisa dell’incredibile Iggy nel concerto più importante della carriera dei Maneskin, quello del 9 maggio 2022 al Circo Massimo, l’arena dei grandissimi, dai Rolling Stones a Roger Waters? Di seguito il video pubblicato sui social: