I Maneskin potrebbero registrare un pezzo con Ed Sheeran: la band romana non chiude la porta a una collaborazione.

Non è stata un grande successo per i Maneskin l’ultima edizione dei Brit Awards 2022. La band romana era candidata nelle categorie Miglior gruppo internazionale e Miglior canzone originale, in quest’ultima con I Wanna Be Your Slave, ma putroppo non è riuscita a imporsi. Nonostante un pizzico di delusione, Damiano e compagni si sono goduti l’evento, partecipando alla cerimonia e incrociando tanti nuovi amici del mondo della musica, tra cui Ed Sheeran. Un artista che amano e rispettano, al punto da non chiudere a una possibile collaborazione in futuro.

Maneskin con Ed Sheeran? I fan sognano

Battuti dai Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Pak e da Olivia Rodrigo con Good 4 U, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono comunque stati grandi protagonisti alla cerimonia della O2 Arena. Si sono infatti presentati a Londra con un look piuttosto vistoso, che ha incuriosità la stampa d’Oltremanica.

Maneskin

Intercettati dal New Musical Express, proprio nel contesto della kermesse hanno parlato di Ed Sheeran, un artista che stimano immensamente: “Ed è un festaiolo. Con lui abbiamo fatto diversi party e ci siamo divertiti moltissimo. Un pezzo insieme? Chissà“.

Maneskin tra ABBA ed Eurovision

Non è andata a buon fine la candidatura come Miglior gruppo internazionale, andata ai Silk Sonic, ma per i Maneskin non c’è delusione. Essere candidati con leggende come gli ABBA per loro è infatti già un grande successo, come dichiarato dal gruppo romano alla stampa britannica.

E intanto, sta per compiersi l’anniversario del loro trionfo all’Eurovision. Sembra passata un’era, ma solo pochi mesi fa i ragazzi riuscivano a sorprendere il mondo imponendosi all’Eurofestival. In vista del prossimo appuntamento, Damiano e compagni hanno solo un consiglio da dare ai concorrenti: “Pensate solamente a divertirvi, concentratevi su voi stessi“.