Dopo una pausa di ben 14 anni l’Italia è tornata a competere all’Eurovision Song Contest nel 2011 con Raphael Gualazzi. In più occasioni il nostro paese si è avvicinato alla vittoria, dal secondo posto di Gualazzi e Mahmood, al terzo de Il Volo, fino al quinto di Ermal Meta e Fabrizio Moro e il sesto di Francesco Gabbani.

Proprio in merito a queste mancate vittorie ieri un giornalista polacco ha chiesto ai Maneskin cosa si sentivano di dire ai colleghi che non hanno trionfato all’Eurovision.

“Buona sera signori e signore. Complimenti ai Maneskin. 31 anni fa l’Italia ha vinto per l’ultima volta questo importante concorso. In questi anni ci sono state così tante belle canzoni italiane portate in gara da grandi artisti. Cosa direste loro adesso che vi stanno guardando?”

Victoria è stata molto diplomatica, ma ha ammesso che altri artisti italiani avrebbero meritato la vittoria.

“Non so bene cosa gli direi. Noi abbiamo pensato soltanto a fare del nostro meglio. Abbiamo lavorato duramente a tutto, perché la nostra musica ci rappresentasse. Però posso dire che penso che altri artisti italiani meritavano la vittoria come noi. Comunque è anche vero che è una competizione. Quindi non dipende solo da te che porti un pezzo. Calcolando questo pensiamo alla nostra vittoria ed è incredibile. Siamo così felici”.

E la Vic ha proprio ragione. Per quanto mi riguarda Francesco Gabbani e Mahmood avrebbero assolutamente dovuto vincere le loro edizioni.

CI SIAMO RIPRESI QUELLO CHE ERA NOSTRO DA GABBANI A MAHMOOD. #Eurovision pic.twitter.com/k2wJy09U6i — grisha ; starkov (@hereforernia) May 23, 2021

E QUESTO È PER MAHMOOD PER GABBANI E PER TUTTE LE VOLTE CHE SIAMO STATI ROBBATI #Eurovision pic.twitter.com/npNtOlb7xD — ‎ 🇮🇹 | 🇦🇿🇨🇾🇮🇸🇱🇹🇸🇪🇱🇻🇲🇹 (@leoqoldfitz) May 22, 2021

Eurovision Song Conetst: Le posizioni dell’Italia negli ultimi 10 anni, da Gualazzi e la Zilli a Gabbani.

2011 Raphael Gualazzi Follia d’amore 2º 189

2012 Nina Zilli L’amore è femmina 9º 101

2013 Marco Mengoni L’essenziale 7º 126

2014 Emma Italiano La mia città 21° 33

2015 Il Volo Italiano Grande amore 3º 292

2016 Francesca Michielin No Degree of Separation 16º 124

2017 Francesco Gabbani Occidentali’s Karma 6º 334

2018 Meta e Moro Non mi avete fatto niente 5º 308

2019 Mahmood Soldi 2º 472

2020 Diodato Fai rumore Edizione cancellata

2021 Måneskin Zitti e buoni 1º 524