Måneskin, com’è il loro inglese? Il parere di un esperto

I Måneskin sono ormai famosi in tutto il mondo e qualche mese fa, ospiti in una radio americana, sono stati anche usati come insegnanti madrelingua per correggere le varie pronunce dei cibi italiani usati all’estero.

Ma come se la cavano Damiano, Victoria, Ethan e Thomas con l’inglese? A dire la sua è stato un esperto, lo youtuber americano Bringlese.

La più brava sarebbe Victoria, seguita da Damiano e infine da Thomas e Ethan.

“Damiano David? Il suo inglese mi piace ed è molto bravo” – si legge su MTV – “Non è al livello norvegese, per dire, ma se la cava molto bene. La pronuncia non è perfetta, ma va bene uguale, perché si capisce tutto quello che dice. Il suo vocabolario mi è piaciuto. Ha anche usato una parolaccia, ‘f around’. L’ha usata bene, quindi questo vale un punto in più. Il suo livello è sufficiente. Non è perfetto, ma è bravo. Come voto dobbiamo dare un B+. Good job Damiano!”.

E ancora:

“Victoria? Si sente subito che parla più velocemente, è un po’ più sciolta. Può dire le cose senza pensare, abbrevia anche certe cose, tipo al posto di ‘because’ ha detto ‘cause’, è molto naturale. Parla come me in questo senso. La grammatica non era perfetta, ma comunque si capiva. Lei è un tocco più brava di Damiano: voto tra B+ e A-. Victoria, very nice, ottimo lavoro!”. “Thomas? Si sente che ha meno sicurezza di sé quando parla in inglese. È un po’ agitato, succede anche a me quando parlo italiano. Non è del tutto confident. La grammatica è andata bene, ma non ha messo la “s” al plurale quando serviva. Voto tra C+ e B-, il suo inglese non è per niente cattivo. Se lo scopo della sua vita è parlare perfettamente inglese, dovrebbe andare avanti per un po’ di tempo, ma per comunicare e capire penso che anche lui ci sia. Quindi bravo Thomas, non sei perfetto, ma te la cavi in inglese”.

Infine anche un commento sul batterista Ethan.

“Nel video il resto del gruppo lo prende in giro. Devo dire che nel poco che ha detto non c’è stato un errore, ma si sente che non si è impegnato tanto nella pronuncia. Non posso dare un voto altissimo, nonostante la grammatica giusta, perché parla veramente “stranamente”. Secondo me può migliorare con poco tempo, se si impegna di più. Non direi che il suo inglese fa schifo, ma l’accento non è andato molto bene. Dobbiamo dare una C, ma Ethan, non è la fine del mondo. Non è niente di cui vergognarsi”.

I Måneskin alla conquista del mondo.