I Maneskin cantano Midnight Sky di Miley Cyrus: il loro video finisce tra le storie della popstar, che li definisce i suoi ‘migliori amici’.

I Maneskin continuano a flirtare con Miley Cyrus. La band romana, dopo aver vinto l’Eurovision, ha iniziato a conquistare nuovi fan in tutto il mondo, anche tra personaggi importanti come la popstar americana. Negli scorsi giorni Miley ha iniziato a seguirli su Instagram. E la band romana, cogliendo la palla al balzo, ha deciso di renderle omaggio cantando una loro versione di Midnight Sky. Il risultato? Sono diventati, almeno per una sera, i suoi ‘migliori amici‘.

I Maneskin cantano Midnight Sky

Dopo essere stati seguiti dall’ex Hannah Montana, la band di Damiano ha pubblicato un video taggando la sua pagina ufficiale, con l’annessa l’emoticon di un cuoricino. Nella clip il cantante intona Midnight Sky, uno degli ultimi brani pubblicati dalla popstar internazionale.

Miley Cyrus

Entusiasta per questo omaggio, Miley ha scelto di ripubblicare il loro video tra le sue storie, regalando ulteriore visibilità ai Maneskin grazie ai suoi 133 milioni di follower. E nell’occasione ha definito la band romana i suoi ‘migliori amici’. Insomma, la sintonia in questo periodo è grandissima tra Miley e il gruppo lanciato da X Factor. Che possa essere il preludio per una collaborazione? Di seguito il video di Midnight Sky di Cyrus:

Maneskin: I Wanna Be Your Slave conquista gli inglesi

Non solo Miley. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno conquistando sempre più fan in tutto il mondo, e non solo con la loro Zitti e buoni, il brano che gli ha permesso di vincere l’Eurovision. Il gruppo è riuscito infatti a diventare virale anche con I Wanna Be Your Slave, altra canzone presente nell’album Teatro d’ira Vol. 1. Un pezzo super ritmato e cantato in inglese, capace di entrare nella top 30 della classifica dei singoli del Regno Unito. Un traguardo importantissimo che dimostra ancora una volta la loro crescita esponenziale.