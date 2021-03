I Maneskin hanno dovuto dare una sforbiciata al brano Zitti e Buoni con cui hanno trionfato a furor di popolo al Festival di Sanremo dato che – per regolamento dell’Eurovision Song Contest – ogni canzone in gara non può superare i 180 secondi di durata. Zitti e Buoni era 193.

Il gruppo si è così ritrovato costretto a tagliare via 13 secondi di canzone per rientrare nei paramenti della competizione, ma già che c’era ha anche un po’ cambiato il testo rendendolo adatto per essere ascoltato anche a Città del Vaticano, dato che le uniche due parolacce cantante da Damiano: “c*glioni” e “c*zzo” sono state rimosse.

Zitti e Buoni dei Maneskin, il testo cambiato

La parte:

E buonasera, signore e signori Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i c*glioni

Vi conviene stare zitti e buoni

E’ stata trasformata così:

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

La parte:

Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che c*zzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

E’ stata trasformata così:

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Un vero peccato, perché quelle due parolacce buttate lì e urlate da Damiano erano un rafforzativo, non una volgarità. Ma è l’Eurovision che comanda.

Zitti e Buoni censurata per l’Eurovision:

Zitti e Buoni in versione esplicita: