La vittoria al Festival di Sanremo, quella all’Eurovision Song Contest e i complimenti dei colleghi, questo è davvero un periodo d’oro per i Maneskin. Ma Zitti e Buoni se la sta cavando bene dopo il trionfo di sabato sera? Assolutamente sì, tanto che è tra i brani più ascoltati al mondo. Il pezzo della band italiana è entrato nella top 10 globale di Spotify, alla nona posizione.

1 Good 4 U – Olivia Rodrigo

2 Butter – BTS

3 Deja Vu – Olivia Rodrigo

4 Montero Call Me By Your Name – Lil Nas X

5 Driver License – Olivia Rodrigo

6 Kiss Me More – Doja Cat ft SZA

7 Peaches – Justin Bieber ft Daniel Caesar

8 Traitor – Olivia Rodrigo

9 Zitti e Buoni – Maneskin

Se a Spotify si aggiungono anche i risultati di Apple Music, iTunes e You Tube, il risultato è ancora più sorprendente.

Gli artisti più ascoltati al mondo, da Olivia e i BTS ai Maneskin: la classifica di tutti i servizi di streaming.

1) Olivia Rodrigo

2) BTS

3) Justin Bieber

4) J Cole

5) Taylor Swift

6) The Weeknd

7) P!nk

8) Maneskin

9) Dua Lipa

10) Bruno Mars

Spotify: tutte le posizioni di Zitti e Buoni.

Italia 2

Austria 2

Belgio 1

Bulgaria 1

Repubblica Ceca 9

Danimarca 6

Estonia 1

Finlandia 1

Germania 2

Grecia 1

Islanda 16

Israele 5

Lettonia 1

Lituania 1

Norvegia 1

Paesi Bassi 1

Polonia 4

Portogallo 3

Regno Unito 12

Romania 1

Russia 2

Slovacchia 34

Spagna 9

Svezia 1

Svizzera 2

Turchia 21

Ucraina 1

Ungheria 21

Strepitoso record dei #Maneskin: Zitti e buoni è 9° nella top10 MONDIALE delle canzoni più ascoltate su Spotify. È la posizione più alta mai raggiunta da una canzone dell’Eurovision e la canzone italiana più streammata di sempre in un giorno. “Il Rock ‘n’roll non muore mai”

👏🏼 pic.twitter.com/dWv1KSpVP8 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 24, 2021

Ma parliamo di numeri post vittoria #Eurovision #ZittieBuoni dei #Maneskin è il primo brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Per la prima volta un brano italiano entra nella top 10 Globale al #9 posto. Qui le altre posizioni Spotify👇 pic.twitter.com/nM87YDEGTQ — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 24, 2021