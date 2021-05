Subito dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest i Maneskin hanno fatto il botto nelle classifiche di mezzo mondo. La band italiana è entrata nella Topo 10 Global di Spotify con Zitti e Buoni e si è piazzata all’ottavo posto tra gli artisti più ascoltati in tutto il pianeta. Chi pensava che sarebbe durata poco resterà deluso, perché la scalata del gruppo che ha vinto Sanremo continua. Oggi i Maneskin sono i terzi artisti più ascoltati al mondo ed hanno battuto colleghi del calibro di Justin Bieber, Taylor Swift, The Weeknd, Pink, Coldplay e Bruno Mars. Meglio di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas solo i BTS e Olivia Rodrigo, attuale regina di tutte le charts.

1 Olivia Rodrigo 7855

2 BTS 4273

3 Måneskin 3633

4 The Weeknd 2564

5 P!nk 2535

6 Justin Bieber2405

7 J. Cole 2301

8 Taylor Swift 2278

9 Dua Lipa 2186

10 Bruno Mars 1884

11 Lil Nas X 1654

12 Doja Cat 1522

13 Coldplay 1502

14 Rauw Alejandro 1230

15 David Guetta 1166

16 Ariana Grande 1162

17 Ed Sheeran 1151

18 Billie Eilish 1100

19 Masked Wolf 1021

20 Bad Bunny 975

Taylor Swift and BTS sandwiching Måneskin is what makes my heart dance as an Italian Swifties and K-Pop fan✨#Eurovision #Eurovision2021 #maneskin #TaylorSwift #BTS #Italy https://t.co/u0hIo9R8Lx

— vittoria (@MieleVittoria) May 25, 2021