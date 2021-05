Tante soddisfazioni per i Maneskin a Rotterdam. Zitti e Buoni è il brano più ascoltato tra quelli in gara all’Eurovision, i critici hanno speso bellissime parole per questa canzone e gli scommettitori parlano di un possibile podio. Ieri è arrivato anche un bel riconoscimento per la band, Zitti e Buoni ha vinto il premio come ‘miglior testo in gara all’Eurovision 2021’.

“Grazie mille a tutti, siamo molto grati. – ha dichiarato Damiano – Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento”.

I ragazzi hanno parlato anche della loro vittoria al Festival di Sanremo: “La nostra vittoria a Sanremo? Era totalmente inaspettata, questa è una canzone rock e non è la canzone che porti solitamente al Festival di Sanremo. Qualcosa si è smosso nel nostro Paese, il rock è tornato in vetta alle classifiche e questo significa tanto per noi“.

E speriamo che questa sia solo la prima vittoria.

Eurovision – I Maneskin vincono il premio per il miglior testo. maggio 21st, 2021

Maneskin: il testo di Zitti e Buoni.

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’, camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenandoBuonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa, mamma, se sto sempre fuori, maSono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

E non scalare le rapide

Ho scritto sopra una lapide

“In casa mia non c’è Dio”

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi, ritenta

Prova a tagliarmi la testa

PerchéSono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loroParla,

la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’ariaMa sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

E siamo fuori di testa, ma diversi da loroNoi siamo diversi da loro