Spotify rende noti i dati relativi all’estate 2021: i Maneskin sono secondi al mondo per ascolti con Beggin’. In Italia domina Sangiovanni.

L’estate è già finita per Spotify. La piattaforma di streaming musicale più famosa e utilizzata al mondo ha dato i numeri, snocciolando com’è andata questa stagione 2021 nel mondo della musica. E a sorpresa, ma non troppo, al secondo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate su tutto il pianeta c’è un brano dei Maneskin. Un dato che certifica il successo clamoroso della band romana dopo la vittoria dell’Eurovision. In Italia invece il dominatore assoluto è stato Sangiovanni.

Maneskin

Maneskin al secondo posto su Spotify per gli ascolti dell’estate

Al primo posto assoluto tra le canzoni più ascoltate in tutto il mondo nell’estate 2021 su Spotify c’è Olivia Rodrigo con la sua Good 4 U. Il brano della 18enne ha raccolto, nel periodo che va dal 29 maggio al 22 agosto, oltre 600 milioni di stream.

Al secondo posto in questa speciale classifica ci sono proprio i Maneskin con la loro cover di Beggin’. Tra l’altro, la band romana torna nella classifica anche al 12esimo posto con I Wanna Be Your Slave. Terzo gradino del podio invece per Todo de ti del cantante portoricano Rauw Alejandro, seguito da Lil Nas X con Montero. Chiude la Top Five Kiss Me More di Doja Cat e SZA.

La canzone dell’estate in Italia per Spotify

Per quanto riguarda l’Italia invece i Maneskin raccolgono numeri molto più modesti. Al primo posto assoluto, con oltlre 56 milioni di stream, c’è Malibu di Sangiovanni, seguita da Mi fai impazzire della coppia Blanco–Sfera Ebbasta. Terzo posto per la hit più ascoltata in radio, Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Al quarto posto torna Sfera Ebbasta, stavolta con Rkomi e Junior K in Nuovo Range. Chiude questo quintetto il secondo duetto di Rocco Hunt e Ana Mena, Un bacio all’improvviso.