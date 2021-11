Non solo Pearl Jam e Imagine Dragons: nel tabellone del Lollapalooza di Parigi 2022 entrano anche i nostri Maneskin.

Il periodo d’oro, o meglio di platino, dei Maneskin continua senza soste. Non solo l’apertura ai Rolling Stones a Los Angeles. Il gruppo romano si è tolto un’altra grande soddisfazione: entrare nel tabellone del Lollapalooza Paris 2022, uno dei festival più importanti d’Europa. Un evento d’importanza straordinaria, che li vedrà salire sullo stesso palco di artisti leggendari come i Pearl Jam. L’ennesimo traguardo per un gruppo che non vuole più porsi alcun limite.

Damiano David dei Maneskin

Maneskin al Lollapalooza Paris 2022

Anche Damiano e compagni saranno protagonisti nell’edizione parigina del leggendario Lollapalooza, uno dei più grandi festival nati in America. Pochi giorni dopo l’evento del Circo Massimo di Roma, in programma il 9 luglio 2022, la band di Zitti e buoni arriverà sul palco di Parigi. La data da segnare sul calendario è quella del 17 luglio all’Hippodrome ParisLongchamp, nella parte ovest della capitale francese. Stessa data di altre band leggendarie come i Pearl Jam. Mica poco.

Il tabellone del Lollapalooza Paris 2022

Dopo aver conquistato anche un disco di platino negli Stati Uniti con la loro cover di Beggin’, la band romana si toglie dunque la soddisfazione di entrare nel tabellone di un altro dei più importanti festival al mondo. Basta pensare a chi saranno gli altri artisti presenti in tabellone: il 16 luglio gli headliner saranno gli Imagine Dragons insieme al dj David Guetta, padrone di casa, ma si alterneranno sul palco anche Anitta, Jack Harlow, gli Struts e tanti altri; il 17 luglio invece sarà il giorno dei Pearl Jam e di A$AP Rocky, ma troveranno spazio anche Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers e i nostri Maneskin. Di seguito il tabellone completo: