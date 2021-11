Maneskin, American Music Award: il video dell’esibizione della band italiana sul palco del mega evento americano.

Anche sul palco degli American Music Awards, i Maneskin hanno sbancato e sono riusciti a conquistare il pubblico. A pochi giorni dai trionfali Mtv Ema, la band romana si è trasferita nuovamente negli Stati Uniti per uno dei più importanti premi musicali degli Stati Uniti. Nell’occasione, hanno ancora una volta suonato la loro hit Beggin’, una cover in grado di arrivare al disco di platino negli USA, un traguardo straordinario. E stavolta hanno scelto di fare contenti i detrattori con un look decisamente fuori dagli schemi.

Maneskin

Maneskin agli American Music Awards

Forse per replicare alle polemiche che aveva solleavto il senatore Pillon negli scorsi giorni, ma Damiano e compagni sono stati di parola. Avevano affermato che si sarebbero esibiti in smoking e papillon. Ed effettivamente così è stato. La band si è presentata sul palco elegante e vestita di tutto punto, come quattro guardie del corpo pronte a lavorare per garantire la sicurezza dei propri fan. Di seguito gli scatti pubblicati sui social:

Maneskin agli AMAs: nessun premio

Introdotti sul palco dalla rapper Cardi B, che per l’occasione si è seduta a un tavolo che richiama le osterie nostrane, con un piatto di spaghetti davanti, i Maneskin erano in nomination nella categoria Favorite Trending Song con Beggin’. Alla fine a conquistare la vittoria è stata però Megan Thee Stallion con la sua Body. Per una volta i quattro ragazzi sono dunque tornati a casa con le mani in mano, ma questo nulla toglie al loro magico 2021, un anno in cui sono riusciti in una manciata di mesi a trasformarsi da band italiana dal potenziale straordinario a vero e proprio fenomeno mondiale.