I Maneskin agli American Music Awards hanno mantenuto la promessa data e si sono presentati sul palco in camicia e col “paPillon”, come risposto provocatoriamente al senatore Simone Pillon un paio di giorni fa. Il leghista, infatti, si era dichiarato sconvolto nel vedere un uomo (in questo caso Damiano David dei Maneskin) in giarrettiera e culottes sul palco degli Europe Music Awards.

“I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo”. Aveva scritto Simone Pillon. “Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“, la risposta di Damiano.

Maneskin agli American Music Awards, Cardi B li annuncia con un piatto di spaghetti

Cavalcando il cliché, Cardi B nell’annunciare l’esibizione dei Maneskin sulle note di Beggin‘ ha ricreato un tipico ristorante italiano con tanto di piatto di spaghetti.

ma parliamo di Cardi che annuncia i Maneskin ricreando un ristornate italiano con un piatto di spaghetti davanti #AMAs pic.twitter.com/tvNrr0XrgP — davide (@indecisissimo) November 22, 2021

Ecco l’esibizione: