Niente da fare, mentre Barbara Pravi e molti altri francesi hanno accettato con sportività la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, alcuni loro connazionali continuano a gettare fango su questo trionfo tutto italiano. Subito dopo la fine della diretta dell’Eurovision migliaia di utenti su Twitter (che sta diventando sempre di più un luogo tossico) hanno accusato Damiano di aver sniffato. Per mettere definitivamente a tacere queste calunnie, i Maneskin lunedì si sono sottoposti ad un test che ha certificato che non hanno fatto uso di nessuna sostanza.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room. Read our full statement here 👉 https://t.co/ChPX0C9wTO pic.twitter.com/MQWGyzyxDc — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 24, 2021

Nuovi dubbi dalla Francia.

Nonostante tutto dalla Francia arrivano altre accuse. Moltissimi magazine, da Melty, Officielles a Gentside hanno riportato i dubbi di alcuni “esperti”.

“Dopo l’annuncio dell’esito negativo del test antidroga di Damiano David, cantante del gruppo italiano Maneskin, gli esperti si dicono “perplessi”.

Quindi è chiuso davvero lo scandalo che ha segnato l’edizione 2021 dell’Eurovision? Sabato 22 maggio, Damiano David, il cantante del gruppo rock italiano Maneskin, è stato sorpreso mentre imitava una sniffata durante la competizione. Immagini che hanno scatenato una vivace polemica, spingendo l’artista 22enne a sottoporsi a un test antidroga il cui risultato è stato negativo.

Ma una nuova svolta potrebbe cambiare le cose. Gli esperti non sono convinti di questo risultato. Come riportato da AFP, “diversi esperti di test antidroga si dicono perplessi” a seguito del risultato negativo del test effettuato dal cantante del gruppo italiano, vincitore della 65esima edizione del concorso a Rotterdam.

E non è finita qui, perché secondo il sito del servizio Drugs Info, un test effettuato più di 24 ore dopo l’assunzione di questa sostanza rischia di essere negativo, a meno che non si tratti di un test delle urine”, spiega in dettaglio il sito in questione. Tuttavia, l’artista dall’aspetto decisamente eccentrico è stato testato lunedì mattina, almeno 36 ore dopo la trasmissione in cui si mostrava con il naso premuto contro il tavolo“.

La cantante di Voila sui Maneskin.

Alla faccia di chi continua ad insinuare dubbi, chiudo con le belle parole di Barbara Pravi.

“Vedo che ci sono polemiche in atto, anche per il fatto che non ho vinto. Critiche per la vittoria dei miei amici italiani, quindi ripeto qui quello che ho già detto nei media: i Maneskin sono stati dei GRANDI sabato sera, sono stati eletti dai telespettatori, è il loro posto, la loro vittoria, il loro momento. Sarebbe bello se le polemiche finissero. Viva l’Italia, viva la Francia, viva il rock e viva la canzone francese. Baci a tutti“.