I Maneskin sono a Rotterdam per l’Eurovision Song Contest 2021: inizia l’avventura della band della manifestazione più famosa al mondo.

Ci siamo: l’Eurovision Song Contest è iniziato ufficialmente per i Maneskin. La band romana è atterrata in Olanda l’11 maggio per iniziare a respirare l’atmosfera di Rotterdam, la città che ospiterà la kermesse più famosa al mondo. Più carichi che mai, i quattro artisti sono pronti a sorprendere il pubblico con la loro Zitti e buoni, canzone che è riuscita a imporsi a Sanremo e che tenterà il bis su un palco tradizionalmente ostico per i nostri colori.

Maneskin a Rotterdam per l’Eurovision Song Contest 2021

“Eurovision, here we come!”, hanno scritto i ragazzi nelle storie Instagram. Più carichi che mai, i talenti lanciati da X Factor sono pronti a portare in alto i colori italiani nella grandissima kermesse internazionale: “Dalle nostre strade al più grande palcoscenico di Rotterdam. Siamo pronti ed entusiasti di suonare Zitti e buoni sul palco dell’Eurovision Song Contest. Buona fortuna a tutti, che la festa abbia inizio“.

Maneskin

Maneskin: Zitti e buoni in versione acustica

Nel frattempo, una bella sorpresa per i fan della band romana capitanata da Damiano David arriva dagli organizzatori dell’ESC 2021. In attesa dell’evento, che si svolgerà alla Ahoy Arena di Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio, sul canale YouTube della kermesse è stata caricata una verisone davvero unica di Zitti e buoni. Per la prima volta possiamo infatti ascoltare il brano che ha conquistato il trionfo al Festival di Sanremo 2021 in versione acustica, oltre che con il testo modificato per poter partecipare all’Eurovision. Una performance unplugged che ha già conqusitato il cuore dei fan e centinaia di migliaia di visualizzazioni: