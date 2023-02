MANE DESIGN Cappello Invernale Uomo in Lana – Berretto Donna Caldo e Morbido x Inverno

Cappello

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18 x 10 x 2 cm; 100 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 novembre 2022Produttore ‏ : ‎ MANE DESIGNASIN ‏ : ‎ B0BMB3QM7ZCategoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto, Ragazzo

100% ACRILICO – Berretto in lana fatto con materiali di alta qualità, scalda senza creare prurito.

100% Acrilica

Chiusura: Ergonomica

Lavabile in lavatrice

Contemporaneo

TRASPIRANTE – Capello ideale in ogni situazione, usalo durante le tue passeggiate o lavori intensi senza traspirare.

9,49 €