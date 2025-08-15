Manchester United Women ingaggia Fridolina Rolfö dal Barcellona

Il Manchester United Women ha registrato un importante colpo di mercato con l’ingaggio di Fridolina Rolfö, attaccante svedese di 31 anni, che lascia il Barcellona dopo quattro stagioni per unirsi al club inglese con un contratto fino a giugno 2027.

Rolfö vanta un’ottima carriera, avendo raggiunto da poco la centesima presenza con la nazionale svedese e segnato il suo 33° gol internazionale durante una partita agli Europei contro la Germania. In totale, ha collezionato 313 presenze e 113 reti nel corso della sua carriera, giocando per club di spicco come Barcellona, VfL Wolfsburg e Bayern Monaco. Con il Barcellona, ha conquistato due UEFA Women’s Champions League e quattro titoli di Primera División, consolidandosi come una delle giocatrici di punta nel calcio femminile europeo.

Rolfö ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando l’importanza della storia del Manchester United e il suo impegno per lo sviluppo del calcio femminile. Ha anche accennato alla competitività della Women’s Super League, il campionato inglese, e alla sua volontà di contribuire ai successi della squadra, in particolare in Champions League.

Il direttore del calcio femminile del Manchester United, Matt Johnson, ha anche commentato l’acquisizione, definendo Rolfö una delle giocatrici più talentuose e vincenti a livello internazionale. Ha evidenziato come il suo arrivo rappresenti l’ambizione del club di competere ai massimi livelli, sia in patria che in Europa.

Con l’ingaggio di Rolfö, il Manchester United invia un chiaro messaggio alle sue rivali, mirando a rafforzare la sua posizione nel panorama del calcio femminile britannico.