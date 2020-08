Maguire portato via in manette

– Disavventura greca per Harry Maguire, il capitano del Manchester United. Secondo la stampa britannica infatti, il difensore sarebbe stato coinvolto in una rissa ieri sera a Mykonos, sede della sua vacanza. E per questo motivo sarebbe stato arrestato dalla polizia locale.

Come riportato da alcuni quotidiani greci e inglesi, il 27enne inglese avrebbe avuto un alterco fuori da un bar dell’isola, nato con altri turisti inglesi alle prime luci dell’alba. Secondo il quotidiano greco “Protothema”, Maguire sarebbe stato portato via in manette e avrebbe negato tutte le accuse, aggredendo verbalmente e fisicamente la polizia. Anche le altre persone coinvolte sono state fermate e condotte in un commissariato dell’isola greca.

Il club: “Siamo in contatto con Maguire”

Il Manchester United in un comunicato ha fatto sapere di essere a “conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos ieri sera. E’ stato stabilito un contatto con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche. In questo momento non faremo ulteriori commenti”.