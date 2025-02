Manchester United, Glazer vende o no? La risposta del proprietario del club

Il Manchester United è attualmente in una crisi profonda, occupando il 15° posto in Premier League con 29 punti. Dopo il cambio di allenatore da Ten Hag a Ruben Amorim, lo spettro della retrocessione sembrava imminente, ma ultimamente il club ha migliorato la sua posizione, accumulando 12 punti sopra la zona retrocessione. Ora, il principale obiettivo è qualificarsi per l’Europa League e, di conseguenza, accedere alla Champions League.

Nel frattempo, il futuro della proprietà del club è incerto. I Glazer, proprietari dal 2005, sono sotto pressione dai tifosi e dalla critica a causa di voci di vendita. Tuttavia, Avram Glazer ha dichiarato di non avere intenzione di vendere, di fronte a crescenti malumori, specialmente dopo il recente esonero di Ten Hag e del direttore sportivo Dan Ashworth, costato 14,5 milioni di sterline.

Jim Ratcliffe, comproprietario con il 28,94% attraverso il suo gruppo Ineos, era considerato un potenziale acquirente, ma la famiglia Glazer mantiene il controllo. I risultati finanziari mostrano una perdita di 27,7 milioni di sterline per il secondo trimestre, nonostante utili pari a 70,5 milioni di sterline, a causa di spese elevate per il mercato e stipendi. I ricavi totali sono diminuiti del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 198,7 milioni di sterline, aggravati da costi finanziari aumentati.

Il Manchester United Supporters’ Trust ha denunciato la cattiva gestione finanziaria, esprimendo la necessità di congelare i prezzi dei biglietti e chiedendo unce vera responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nel club.