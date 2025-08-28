Manchester United affonda contro il Grimsby Town in Coppa

Il Manchester United attraversa un momento difficile dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup. La squadra, allenata da Ruben Amorim, è stata sconfitta dal Grimsby Town, un club di quarta divisione, in una partita giocata al Blundell Park.
La situazione si complica rapidamente per i Red Devils, che si trovano sotto 2-0 dopo soli 30 minuti. Il portiere Andrè Onana, ex Inter, commette errori decisivi: subisce il primo gol da Vernan e, poco dopo, sbaglia l’uscita su un calcio piazzato, permettendo a Warren di raddoppiare.
Nella ripresa, Amorim inserisce de Ligt, Bruno Fernandes e Mbeumo. Quest’ultimo, arrivato dal Brentford, segna al 75′, riportando la squadra in partita sul 2-1. I Red Devils aumentano il pressing e riescono a pareggiare con un gol di Harry Maguire all’89’.
La partita si conclude ai calci di rigore. Dopo gli errori di Oduor e Cunha, entrambi i team segnano nei loro tentativi successivi, compresi i portieri, per un totale di 11 tiri per squadra. Il match si decide al tredicesimo rigore: Burns segna, mentre Mbeumo sbaglia, regalando così la vittoria al Grimsby Town e segnando una delle serate più buie per il Manchester United.