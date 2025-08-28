24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Sport

Manchester United affonda contro il Grimsby Town in Coppa

Da StraNotizie
Manchester United affonda contro il Grimsby Town in Coppa

Il Manchester United attraversa un momento difficile dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup. La squadra, allenata da Ruben Amorim, è stata sconfitta dal Grimsby Town, un club di quarta divisione, in una partita giocata al Blundell Park.

La situazione si complica rapidamente per i Red Devils, che si trovano sotto 2-0 dopo soli 30 minuti. Il portiere Andrè Onana, ex Inter, commette errori decisivi: subisce il primo gol da Vernan e, poco dopo, sbaglia l’uscita su un calcio piazzato, permettendo a Warren di raddoppiare.

Nella ripresa, Amorim inserisce de Ligt, Bruno Fernandes e Mbeumo. Quest’ultimo, arrivato dal Brentford, segna al 75′, riportando la squadra in partita sul 2-1. I Red Devils aumentano il pressing e riescono a pareggiare con un gol di Harry Maguire all’89’.

La partita si conclude ai calci di rigore. Dopo gli errori di Oduor e Cunha, entrambi i team segnano nei loro tentativi successivi, compresi i portieri, per un totale di 11 tiri per squadra. Il match si decide al tredicesimo rigore: Burns segna, mentre Mbeumo sbaglia, regalando così la vittoria al Grimsby Town e segnando una delle serate più buie per il Manchester United.

Articolo precedente
Novità su Paramount+: film e serie da non perdere in Francia
Articolo successivo
Nuova alleanza progressista in Toscana: sfida alla destra
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.