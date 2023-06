Manchester City-Inter, Salvini: "Finale Champions? Oggi non ci sono partite…"

“Non mi risulta che ci sia nessuna partita”. Cosi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha risposto scherzando alla domanda di una giornalista a Manduria, in provincia di Taranto, che gli chiedeva dove avrebbe visto questa sera la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Il vicepremier ha partecipato a un incontro sulla modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile nell’ambito di Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa.