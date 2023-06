Manchester City-Inter, finale Champions in diretta: formazioni

Manchester City e Inter in campo a Istanbul per la finale di Champions League.

Il City prova subito a fare la partita: imbucata di De Bruyne per Gundogan per Haaland, sinistro impreciso ma il norvegese è in fuorigioco. Al 5′ il giro palla libera Bernardo Silva che si accentra e prova il sinistro: mira imprecisa.