MANCHESTER – “Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho tentato il primo anno, il secondo, il terzo, tutti gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito, ma l’importante sarà averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più”. Pep





“Il Liverpool di Klopp è l’avversario più duro mai affrontato”

In Premier League, quest’anno, non c’è stata storia e Guardiola riconosce i meriti del Liverpool: “E’ il rivale più duro che abbia mai affrontato nella mia carriera. Domina in tutto. Se ti lasci dominare ti blocca in area e non ne esci più. E quando li domini, corrono come nessun altro. Sono velocissimi nell’indietreggiare, sono molto forti anche nella strategia”. Proprio per cercare di rompere la supremazia dimostrata dai Reds, il City si è già mosso sul mercato, ufficializzando l’acquisto di Ferran Torres dal Valencia per 37 milioni di euro. In fase di chiusura è anche la trattativa con il Bournemouth per il difensore Nathan Ake. Guardiola, infine, dà uno sguardo al futuro del calcio post-coronavirus: “Speriamo di non allontanarci troppo dai tifosi. In questo momento si può solo pensare al business perché il pubblico non ha la possibilità di venire allo stadio. Ma non è un problema esclusivamente del calcio, riguarda anche negozi, ristoranti, i lavoratori in generale, i musicisti, le librerie. Nel mondo tutti i servizi si stanno riadattando a questa situazione”.







Fonte