La squadra di calcio inglese Manchester City e Sony hanno stretto un accordo della durata di tre anni per la realizzazione di uno stadio virtuale nel metaverso. Sony assisterà il club della Premier League inglese nella costruzione dell’Etihad Stadium in versione VR per permettere agli appassionati di seguire partite a altri eventi nella comodità del loro visore casalingo. Il progetto è agli inizi, ma sembra che sia stata già realizzata una mappa dell’arena per tradurla in formato digitale. Sarà possibile guardare i match da varie angolazioni, e inoltre ci saranno eventi di vario tipo che, per esempio, permetteranno al pubblico di incontrare i propri calciatori preferiti. Inoltre, si potrà acquistare merchandise esclusivo sia fisico che NFT. La partnership si concretizzerà solo nei prossimi anni, ma lascia già intendere tutte le potenzialità del concetto di metaverso applicato al calcio.