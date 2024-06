“Mancherai, riposa in pace” Grave lutto per Cristiano Malgioglio: lo straziante addio

Un doloroso addio quello di Cristiano Malgioglio che ha espresso tutto il suo dolore proprio pochi giorni fa, mercoledì 12 giugno, in occasione di un lutto che lo ha lasciato profondamente addolorato. Per il celeberrimo cantautore si è trattato di una perdita significativa che ha scosso lui e molte altre persone.

Il mondo della musica, infatti, recentemente, è rimasto scioccato dalla perdita di una grande artista. Proprio il cantautore e paroliere italiano ha dedicato diversi post sul suo profilo Instagram ufficiale, menzionando anche un’altra artista che vive nello stesso Paese in lutto, Carla Bruni. Malgioglio sembra essere rimasto davvero devastato da questa perdita, consapevole di aver perso una figura amata per tanto tempo.

Per questo motivo, l’autore di grandi successi nazionali e internazionali, ha condiviso il suo dolore sui social media, rendendo omaggio a una persona che ha lasciato un segno in lui. Le parole commoventi di Cristiano Malgioglio hanno espresso sui social il suo grande lutto:

Ci lascia un’icona della canzone francese, una cantautrice tra le più appassionate e originali. Il modo in cui esprimeva l’amore era puro e toccante. La ringrazierò sempre per avermi permesso di scrivere il testo in italiano di una sua canzone, Oggi molti cuori piangeranno per te.

La scomparsa di cui si parla è quella della cantautrice, scrittrice e attrice francese Françoise Hardy, che se n’è andata all’età di 80 anni. La triste notizia è stata annunciata dal figlio Thomas Dutronc: “La mamma se n’è andata”. Cinque anni fa, Hardy aveva scoperto di avere un tumore. Solo a marzo scorso aveva annunciato di non poter più cantare. La sua canzone più celebre, ‘Tous les garçons et les filles’ del 1962, è conosciuta da moltissimi, specie in Francia e in Europa, e per chi ha qualche annetto in più sulle spalle.

Nella storia su Instagram, Malgioglio ha aggiunto anche: “Ci mancherai. Con le tue canzoni hai fatto innamorare molti di noi. Grazie per avermi permesso di cantare una tua canzone che amo con tutto il mio cuore. Riposa in pace, creatura e artista unica. Questa dedica è per te”. Non poteva esserci dedica migliore, sia perché proviene da uno straordinario paroliere, un poeta, sia perché sono parole sincere, commosse, di grande stima.