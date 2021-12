X Factor 2021, finale: canzoni, manche, eliminazioni e ospiti dell’appuntamento in diretta dal Mediolanum Forum.

Ci siamo. X Factor 2021 è giunto al momento della Finale, il più atteso, il più emozionante, quello decisivo per la vita dei quattro concorrenti arrivati fin qui. Al Mediolanum Forum di Assago i quattro giovani artisti, Baltimora per Hell Raton, gIANMARIA per Emma, i Bengala Fire per Manuel Agnelli e Fellow per Mika, si affronteranno in tre manche per decidere chi sarà il vincitore di questa nuova edizione dello show. Andiamo a scoprire il meccanismo di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dagli amanti della nostra musica.

X Factor 2021, la Finale: le manche e le assegnazioni

I quattro finalisti si sfideranno in tre manche. Al termine di ciascuna verrà decretato un eliminato, all’ultima ovviamente non si parlerà più di eliminazione, ma di vincitore. La prima manche sarà molto speciale. I ragazzi si esibiranno infatti insieme al proprio giudice con una cover. Emma canterà con gIANMARIA La nostra relazione, uno dei primissimi capolavori di Vasco Rossi, datato 1978. Mika invece ha scelto una sua canzone, un suo pezzo forte, per duettare con il suo Fellow. In particolare, il brano selezionato è Underwater, tratto dall’album The Origin of Love del 2012.

La seconda manche vedrà i tre cantanti superstiti sfidarsi con un loro medley, ovvero con le cover che hanno presentato durante il loro percorso. gIANMARIA potrebbe riproporre Rimmel di De Gregori, Jenny è pazza di Vasco e Io sto bene dei CCCP. Fellow potrebbe cantare invece Nemesis di Benjamin Clementine, Anche fragile di Elisa e Dog Days Are Over di Florence + the Machine.

Infine, i due concorrenti che saranno arrivati fino alla terza e ultima manche riproporranno i propri inediti. Per gIANMARIA la scelta è ricaduta su I suicidi, per Fellow su Fire. A breve verranno annunciate anche le canzoni degli altri due artisti in gara.

Finale X Factor 2021: gli ospiti

I biglietti per la Finale del Forum sono andati a ruba, complice la presenza di due grandi artisti, ospiti che potremmo definire internazionali, nonostante uno dei due sia italiano al 100%. Di chi stiamo parlando? Dei Coldplay, che tornano a calcare il palco di X Factor a distanza di sei anni dall’ultima volta. E dei Maneskin, la band lanciata proprio da questo talent e pronta a tornare a raccogliere l’ovazione del pubblico italiano dopo essersi esibita in tutto il mondo ottenendo lo status di grande gruppo internazionale.

