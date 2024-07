Mancato invito per De Martino: come mai non era al matrimonio di Cecilia

Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’erano tutti gli amici e i parenti, per un totale di più di 200 invitati, ma c’è stato un grande assente. Sui social infatti molti parlano del mancato invito a Stefano De Martino. In realtà alle nozze non c’era nemmeno Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì e neanche Angelo Edoardo Galvano, quindi viene da pensare che Belen abbia preferito stare da sola, senza ex o attuali amori intorno, magari per non creare imbarazzi o per non rubare la scena alla sorella. Ma forse c’è anche altro dietro.

Il mancato invito a Stefano De martino, cosa potrebbe esserci dietro.

Secondo Deianira Marzano, Stefano De Martino non sarebbe stato invitato perché pare non andasse troppo d’accordo con Cecilia Rodriguez: “Grande assenze alle nozze di Cecilia e Ignazio infatti è stato proprio Stefano De Martino, ex cognato della Rodriguez. Il mancato invito pare sia dovuto al fatto che i due non andassero d’accordo“.

Due anni fa dopo l’ultima reunion di Belen e Stefano, Cecilia a Nuovo Tv ha dichiarato: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti. Mia sorella non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“.

Poi però quando De Martino e Belen si sono lasciati (per l’ennesima volta), Cecilia ha pubblicato una frecciatina sui social: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“. Anche se l’aneddoto più bello resta quello dell’aereo…