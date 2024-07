Mancati inviti ad amici vip alle nozze di Ignazio e Cecilia: delusione e motivi

Domenica scorsa Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono sposati in Toscana, presso il parco della Villa La Ferdinanda. Alle nozze c’erano più di 200 tra amici e familiari, ma i fan della coppia si sono accorti di qualche assente celebre e sul web si è iniziato a parlare di mancati inviti.

Qualcuno si è chiesto perché al matrimonio non ci fosse Stefano De Martino e Deianira Marzano ha spiegato che il motivo sarebbe legato al fatto che lui e Cecilia Rodriguez non fossero più così legati come un tempo.

Blasting News ha fatto notare che tra gli assenti c’erano altri amici di Ignazio: “Al contrario tra i grandi assenti c’erano Stefano De Martino, Matteo Diamante, Valentina Persia e Andrea Cerioli. Per quanto riguarda De Martino si mormora che tra Stefano e Cecilia non ci fosse più un rapporto così idilliaco. Inoltre Veronica Cozzani non avrebbe mai perdonato al conduttore campano i tradimenti nei confronti di Belen. Su Matteo Diamante invece risulta essere un vero e proprio giallo l’esclusione dal matrimonio. In occasione del reality l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser aveva instaurato inoltre un bel rapporto con Andrea Cerioli e Valentina Persia ma nessuno dei due era presente ai festeggiamenti. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che la comica romana sia rimasta molto delusa dal mancato invito”.

Mancati inviti al matrimonio di Ignazio e Cecilia: “Lei c’è rimasta male”.

Secondo Amedeo Venza tra i mancati inviti ci sarebbero quelli a due compagni isolani di Moser. Secondo l’esperto di gossip, Matteo Diamante e Valentina Persia non avrebbero ricevuto le partecipazioni dagli sposi: “Ignazio Moser non avrebbe invitato Matteo Diamante al matrimonio perché pare ci sia rimasto male per un’intervista rilasciata da Matteo! Anche Valentina Persia non è stata invitata al matrimonio di Ignazio e Cecilia e pare ci sia rimasta male“.

Al momento però i due interessati non hanno confermato o smentito i rumor.