Controlli a tappeto dei Nas d’intesa con il ministero della Salute ieri in villaggi turistici, campeggi, agriturismo. E sono 17 le chiusure decretate, con 301 le multe per 150 mila euro complessivi. I controlli dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazione hanno interessato 724 attività: 202 quelle per le quali sono state accertate violazioni. Rilevata in particolare la mancata attuazione delle misure anti-Covid (uso di dispositivi di protezione individuale e di mascherine, presenza di dispenser, procedure di disinfezione, distanziamento). Accertata la regolarità sul Green Pass da parte degli ospiti. La metà di tutte le violazioni riguardano però l’annosa questione della carenze igienico-sanitarie nella preparazione dei pasti.

Alimenti scaduti e sporcizia in cucina

In particolare nelle strutture ispezionate sono stati rilevati ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti spesso improvvisati o ampliati abusivamente rispetto alle previsioni e collocati in spazi ristretti, a volte anche privi di acqua potabile. Nei casi più gravi sono stati rinvenuti alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione e proposti come freschi, mentre in altri mancava l’indicazione circa la presenza di allergeni o la tracciabilità del prodotto. Tali controlli hanno portato al sequestro di 1.890 kg di alimenti irregolari. Dei 17 provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività, 11 casi hanno riguardato proprio gli ambienti destinati alla lavorazione e gestione degli alimenti e dei pasti, nelle restanti situazioni invece sono state disposte nei confronti di spazi alloggiativi e di pertinenze quali piscine abusive.

Il parrucchiere di Cabiate senza misure anti contagio

Tra le chiusure spicca anche il caso di Como. Un negozio di parrucchieri a Cabiate che non ha rispettato le norme anti-contagio previste per arginare il Covid-19. I carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Como, hanno riscontrato “molteplici violazioni legate all’omissione di informazioni sui rischi anti-contagio e sul comportamento da mantenere al personale impiegato nonché ai clienti, sulle modalità di accesso, le precauzioni igieniche personali, il distanziamento, la misurazione della temperatura al personale impiegato non essendo presente apposito registro aggiornato e l’omissione di idonea cartellonistica informativa”. Insomma, nessuna norma anti-Covid rispettata. Così il parrucchiere è stato denunciato e si è visto arrivare una multa di 81.261 euro, più chiusura del salone per 5 giorni.